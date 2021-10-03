На территории итальянского города Сан-Донато-Миланезе упал частный самолет, на борту которого находились 8 пассажиров, которые были гражданами Франции и Германии. Об этом сообщает портал RaiNews24.

Воздушное судно вылетело из аэропорта Линате, который находится в Милане, его конечной точкой был остров Сардиния. Самолет рухнул на здание, которое находилось на стадии ремонтных работ.

Отмечается, что в результате авиакатастрофы выживших нет, среди погибших находится и маленький ребенок. Также там В настоящее время на месте происшествия работают медработники и сотрудники спасательных служб.

🔴 #Milano, #aereo precipitato. Prosegue l’intervento dei #vigilidelfuoco. Da notizie assunte sarebbero state 8 le persone a bordo del velivolo, 2 membri d’equipaggio e 6 passeggeri [#3ottobre 15:15] pic.twitter.com/qngzPPDsyM — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 3, 2021

Читайте также, неподалеку от столицы Чехии Праги на поле упал спортивный легкомоторный самолет. Вследствие аварии есть погибшие. В результате авиакатастрофы, произошедшей в 14:30 по местному времени, погибли пилот и пассажир, сейчас выясняются причины происшествия.

Кроме того, возле турецкого города Кахраманмараш разбился пожарный самолет Бе-200. Судьба семи членов экипажа неизвестна, на борту пожарного самолета находилось семь человек, из них пять - иностранцы, авиакатастрофа произошла в горах в районе города Кахраманмараш.

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