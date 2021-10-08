В Одессе на двух чердаках нашли человеческие останки (фото 18+) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Одессе на чердаках двух одесских домов, расположенных на улицах Яши Гордиенко и Семена Палия, нашли человеческие останки. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на источники в полиции.
На тело на чердаке жилого дома по улице Гордиенко наткнулись сотрудники Инфоксводоканала - предприятия, обеспечивающего водоснабжение и водоотведение Одессы и прилегающих населенных пунктов.
Полиция на теле мужчины видимых следов насильственной смерти не было. Умерший был одет в светлый свитер, черные брюки, черные носки, желтую куртку. В одном из одесских Telegram-каналов выложили фотографии с места происшествия.
На улице Палия труп находился в скелетированном состоянии, установить пол и причину смерти сможет только судебно-медицинская экспертиза. Человек был одет в черную куртку и джинсы.
Напомним, что в начале августа под Тернополем нашли останки 16-летнего парня, который пропал 17 лет назад. Как оказалось, юношу убило током, а его друзья, испугавшись ответственности, закопали его тело.
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