В Одессе на чердаках двух одесских домов, расположенных на улицах Яши Гордиенко и Семена Палия, нашли человеческие останки. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на источники в полиции.

На тело на чердаке жилого дома по улице Гордиенко наткнулись сотрудники Инфоксводоканала - предприятия, обеспечивающего водоснабжение и водоотведение Одессы и прилегающих населенных пунктов.

Полиция на теле мужчины видимых следов насильственной смерти не было. Умерший был одет в светлый свитер, черные брюки, черные носки, желтую куртку. В одном из одесских Telegram-каналов выложили фотографии с места происшествия.

На улице Палия труп находился в скелетированном состоянии, установить пол и причину смерти сможет только судебно-медицинская экспертиза. Человек был одет в черную куртку и джинсы.

Напомним, что в начале августа под Тернополем нашли останки 16-летнего парня, который пропал 17 лет назад. Как оказалось, юношу убило током, а его друзья, испугавшись ответственности, закопали его тело.