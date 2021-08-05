В селе Гнилички Тернопольской области были найдены вероятно останки 16-летнего парня, который пропал еще 17 лет назад. По предварительным данным, парня убило током, а его друзья, испугавшись ответственности, закопали его тело.

Об этом сообщил пресс-секретарь Нацполиции Тернопольской области Сергей Крета, пишет "Главред".

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"Пока мы рассматриваем это как версию, потому что еще предстоит экспертиза. Несколько дней назад полиция получила информацию о том, что один из участников тех событий рассказал жителю села о смерти парня. Этот человек захотел признаться, где он спрятал труп. Сначала мы искали в одном месте, потом в другом. Затем он нам показал еще третье место, где мы и нашли останки человека. Как версию мы рассматриваем тот вариант, что парня мог убить ток, однако только экспертиза покажет, кому принадлежат найденные останки, и какова причина смерти", пояснил Крета.

В Facebook Андрей Савчук написал, что один из участников тех событий признался, что друзья юноши сожгли его одежду и закопали на свалке.

"Недавно один из участников этого трагического дела рассказал и признался, что Юру убило током. Друзья погибшего испугались. Они его раздели, а вещи сожгли сам труп зарыли в мусоре", - сообщил Андрей Савчук, который опубликовал видео того, как нашли останки погибшего.

На видео рассказали, что мать покойного Юрия 17 лет верила, что ее сын жив и он вернется. "Нашли останки черепа, кости. Родственники сейчас собирают кости парня", - говорит Савчук.

В полиции также сообщили, что по факту происшествия открыто производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Назначены необходимые экспертизы, следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в Сумской области пенсионер расчленил и закопал в трех местах тело мужчины.

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