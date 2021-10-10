В Черновицкой области погиб мужчина, подорвавшись в лесу на старом артиллерийском снаряде. Об этом сообщает полиция Черновицкой области.

К правоохранителям в субботу, 9 октября, обратился 48-летний житель города Ривне. Он рассказал, что его знакомый приехал на Буковину для поиска кладов и исторических ценностей.

Он прочесывал с металлоискателем лес рядом с селом Добриновцы, когда наткнулся в земле на какой-то предмет. Он начал его разрывать, но погиб в результате мощного взрыва.

На месте происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что 53-летнего"черного археолога"сгубил артиллерийский снаряд Второй мировой войны.

Напомним, что в середине сентября ржавый снаряд убил 14-летнего парня в Черкасской области. Откопав боеприпас у себя во дворе, школьник решил его разобрать. Он не придумал ничего лучше, как засунуть его в металлическую трубу и ударить по нему молотком.

Похожая трагедия в прошлом месяце произошла в Карпатах с группой туристов. Остановившись на привал, они решили разжечь костер. В какой-то момент под ним сдетонировал снаряд времен Первой мировой. Погибли два человека, трое получили тяжелые травмы.