Под Черкассами снаряд убил подростка (видео) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В Черкасской области 14-летний мальчик погиб в результате взрыва снаряда времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
По словам соседей, юный житель села Крупское рассказал, что нашел "эхо войны" у себя во дворе. Любознательный парень решил разобрать артиллерийский снаряд и не придумал ничего лучше, как засунуть его в металлическую трубу и ударить по нему молотком.
Осколочный снаряд калибра 45 мм времен сдетонировал, в результате чего подросток получил множественные рваные раны. Взрыв услышали соседи, которые вызвали скорую помощь, полицию, а также сотрудников ГСЧС. Парня экстренно госпитализировали, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.
В момент взрыва мальчик находился дома сам. Его мама сейчас находится в больнице, где ей недавно сделали операцию.
Полиция выясняет, где на самом деле подросток нашел боеприпас. По словам соседей, мальчик занимался собирательством металлолома.
Правоохранители изъяли осколки от снаряда и начали уголовное производство по статьям "незаконное обращение с оружием и боеприпасами" (ч. 1 ст. 263 УКУ) и "умышленное убийство малолетнего ребенка" (ч. 2 ст. 115 УКУ).
Напомним, что в Карпатах от взрыва снаряда погибли двое туристов и четверо получили ранения. Во время привала в горах группа туристов случайно развела костер возле засыпанного землей боеприпаса времен Первой мировой войны.
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