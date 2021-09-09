В Черновицкой области умерла 65-летняя женщина, которую покусали шершни. Об этом сообщает "Буковинская правда".

Трагедия произошла в одном из сел бывшего Сторожинецкого района. Прибывшие на вызов медики лишь констатировали смерть пострадавшей.

Энтомологи предупреждают, что особо опасны укусы насекомых, в том числе, ос, пчел и шершней, людям с аллергической реакцией. Самыми опасными являются укусы в районе ротовой полости - так называемого "носогубного треугольника".

Повышенная чувствительность к осиному и пчелиному яду встречается у одного из 250 человек, но летальных случаев от их укусов в три раза больше, чем от укусов змей. Если же укусила пчела или оса, необходимо:

удалить жало (оса жало не оставляет, пчела - оставляет);

промыть место укуса водой с мылом;

смазать кожу антисептиком: йодом, спиртом, растительным настойкой;

приложить холодный компресс или лед;

солевой или содовый компресс, растворив 1 чайную ложку соды или соли в стакане чистой воды;

принять антигистаминный препарат, чтобы не было аллергических реакций;

пить много воды или сладкого чая.

В обязательном порядке после укуса нужно обратиться к врачу, если:

наблюдается аллергическая реакция;

пострадал ребенок;

если пострадавший чувствует, что у него распухает язык, трудно глотать и дышать, не хватает воздуха;

возникла общая слабость, упало давление, ускорился сердцебиение.

Напомним, что на Волыни женщина заразилась редкой инфекцией после укуса овода.