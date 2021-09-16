Поход в Карпаты закончился трагедией для туристической группы из 12 человек. Об этом сообщает ГСЧС.

Вечером 15 сентября туристы остановились на привал в долине "Под Берды" вблизи села Вороненко Надвирнянского района Ивано-Франковской области. Около 21:20 они решили разжечь костер, как прогремел сильный взрыв.

Погибли два человека (1982 и 1995 г.р.), трое получили тяжелые травмы, один турист контужен. Как оказалось, в костре сдетонировал снаряд времен Первой мировой.

В 4:20 16 сентября спасатели доставили травмированных к подножию горы и передали медработникам. Все туристы - жители Прикарпатья, из Коломыйского района. В группе было двое детей (5 и 3 лет), они не пострадали.

Напомним, что в конце августа на Закарпатье произошел масштабный пожар в гостиничном комплексе.