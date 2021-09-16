В Карпатах погибли двое туристов, четверо ранены (видео) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
Поход в Карпаты закончился трагедией для туристической группы из 12 человек. Об этом сообщает ГСЧС.
Вечером 15 сентября туристы остановились на привал в долине "Под Берды" вблизи села Вороненко Надвирнянского района Ивано-Франковской области. Около 21:20 они решили разжечь костер, как прогремел сильный взрыв.
Погибли два человека (1982 и 1995 г.р.), трое получили тяжелые травмы, один турист контужен. Как оказалось, в костре сдетонировал снаряд времен Первой мировой.
В 4:20 16 сентября спасатели доставили травмированных к подножию горы и передали медработникам. Все туристы - жители Прикарпатья, из Коломыйского района. В группе было двое детей (5 и 3 лет), они не пострадали.
Напомним, что в конце августа на Закарпатье произошел масштабный пожар в гостиничном комплексе.
по теме
Зіпсований відпочинок. У Карпатах туристів подекуди чекають неприємні сюрпризи: то неможливо знайти орендований будинок, то немає обіцяних вигод.
Четверо людей - тяжко травмовані. Трагедія сталася напередоні ввечері на полонині "Під Берди", поблизу села Вороненко.
Пожар начался с Toyota Rav 4, а потом огонь перебрался на соседние автомобили
Двигаясь по Приморскому бульвару, нетрезвый водитель сбил лавочки, уличный фонарь, врезался в кирпичный забор и в скульптуру "Дельфины". Нарушителя задержали полицейские. Содержание алкоголя в его крови достигало 2,3 промилле при разрешенных 0,2.
Влюбленная парочка уединилась в микроавтобусе Renault Traffic, который по какой-то причине скатился в воду. 61-летний мужчина и 23-летняя девушка не смогли выбраться из салона и утонули. Люди с берега слышали крики о помощи