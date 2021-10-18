В США от коронавируса умер бывший госсекретарь [ Редактировать ]
В Соединенных Штатах Америки скончался бывший глава Государственного департамента Колин Пауэлл. Причиной смерти экс-госсекретаря стали осложнения от коронавирус. Об этом сообщила семья Пауэлла.
"Генерал Колин Пауэлл, бывший госсекретарь США и глава Объединенного штаба начальников штабов, умер сегодня утром из-за осложнений, вызванных COVID-19", - сообщила семья экс-госсекретаря на странице в Facebook.
Пауэлл был полностью вакцинирован от коронавируса. Бывшему госсекретарю было 84 года.
Отметим, генерал Колин Пауэлл возглавлял Госдепартамент США в период с 2001 по 2005 год. До этого он был председателем Объединенного комитета начальников штабов США с 1989 по 1993 год. А еще раньше занимал должность советника президента США по национальной безопасности.
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