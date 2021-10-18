В Украину прибыла вторая партия международной технической помощи от правительства США украинским Вооруженным силам. Об этом сообщил телеканал "Дом".

Также появилось видео с комментарием полковника медслужбы уполномоченного командования Медсил ВСУ по вопросам внешнеэкономической деятельности Александра Матийчука.

Самолет доставил медицинские средства и вооружение с боеприпасами в рамках реализации предоставления дополнительной помощи по безопасности от правительства США для ВСУ.

Полковник назвал такую помощь шагом к полной совместимости ВСУ со странами-членами НАТО.

Ранее мы писали о том, что в городе Бровары, который находится в Киевской области, правоохранители обнаружили схрон с боеприпасами, две сумки с оружием были найдены в заброшенном здании, сотрудники полиции получили сообщение об опасной находке от местного жителя.

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