Украина получила партию оружия из США [ Редактировать ]
В Украину прибыла вторая партия международной технической помощи от правительства США украинским Вооруженным силам. Об этом сообщил телеканал "Дом".
Также появилось видео с комментарием полковника медслужбы уполномоченного командования Медсил ВСУ по вопросам внешнеэкономической деятельности Александра Матийчука.
Самолет доставил медицинские средства и вооружение с боеприпасами в рамках реализации предоставления дополнительной помощи по безопасности от правительства США для ВСУ.
Полковник назвал такую помощь шагом к полной совместимости ВСУ со странами-членами НАТО.
Ранее мы писали о том, что в городе Бровары, который находится в Киевской области, правоохранители обнаружили схрон с боеприпасами, две сумки с оружием были найдены в заброшенном здании, сотрудники полиции получили сообщение об опасной находке от местного жителя.
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