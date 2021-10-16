В субботу, 16 октября, в Киеве обнаружили мертвым 60-летнего дипломата. По данным журналистов, трагедия произошла на столичных Осокорках. Имя погибшего дипломата правоохранители не разглашают.



Известно, что 60-летнего мужчину без признаков жизни обнаружила домработница.

"Я плохо сплю. Где-то в 11 проснулся - ничего, в 3 часа ночи проснулся - и ничего не слышал. Я с ним не встречался, в лицо его не знаю. Я знал отца хорошо, он дипломат был. С сыном я не знаком, он был также где дипломатом, в балтийском где-то государстве", - рассказал сосед погибшего Василий Гордиенко.

Как отметила полицейская Анна Зубрева, мужчина упал с лестницы в собственном доме, в котором проживал один. Согласно заключению судмедэксперта, смерть наступила в результате закрытой ЧМТ.



"Мы предварительно выяснили, что мужчина упал с лестницы в собственном доме, где проживал один. Потом он поднялся и направился в комнату на втором этаже, где уже без признаков жизни его обнаружила домработница", - добавила полицейская в комментарии журналистам.

Пресс-служба полиции Киева сообщила, что по факту гибели мужчины открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 - умышленное убийство с пометкой "несчастный случай".

В полицию позвонила домработница, которая пришла убирать в дом, где и заметила тело мужчины без признаков жизни.

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