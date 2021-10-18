На украинских складах, принадлежащих ТЭЦ и ТЭС наблюдается острая нехватка угля. За неделю они снизились на 5,9% и они составляют 753 тысячи тонн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно плану, на складах должно быть угля в 3,8 раза больше или 2,896 млн тонн. Известно, что в связи с такой плачевной ситуацией тепловики смогут работать всего несколько недель.

Отмечается, что Кабмине рассказали, что у Украины законтрактовано 4 миллиона тонн угля, при этом еще 2 миллиона планируют заключить в течение отопительного сезона.

Читайте также, Украине хватит запасов газа для прохождения отопительного сезона по "по нормальным ценам". Отопительный сезон находится в зоне ответственности как центральной, так и местной власти, цена на рынке, если бы власти не вмешались, была бы для людей как минимум 50 гривен.

Кроме того, производители электроэнергии в Европе попросили у России дополнительные поставки угля. Для этого потребуются поставки и из других стран, например, из США, однако ситуация там аналогичная ситуации в других странах.

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