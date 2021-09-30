В четверг, 30 сентября, производители электроэнергии в Европе попросили у России дополнительные поставки угля.

На данный момент европейские газохранилища заполнены только частично, а возобновляемые источники энергии не в состоянии удовлетворить спрос. Главный аналитик Wood Mackenzie Ltd. в Хьюстоне Наташа Тюрина заявила:

Если все европейские коммунальные службы перейдут на уголь, это приведет к огромному всплеску спроса на уголь, который Россия сама не сможет обеспечить в такой короткий срок.

Для этого потребуются поставки и из других стран, например, из США, однако ситуация там аналогичная ситуации в других странах.

Зависимость европейских стран от ископаемого топлива для поддержания работы своей экономики значительно усложняет переговоры о климатических вопросах, так как до встречи COP26 в Глазго остается несколько недель.

Ранее мы писали о том, что Генсек ООН призвал мир отказаться от использования угля.

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