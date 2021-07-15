В Украине массово останавливаются энергоблоки ТЭС из-за нехватки угля [ Редактировать ]
Источник: Укрэнерго
В Украине 11 энергоблоков теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) ушли в простой из-за отсутствия топлива. Еще 10 энергоблоков ТЭС подали заявки на аварийный ремонт. Об этом свидетельствуют данные государственной компании "Укрэнерго".
Согласно данным оператора, на 20:34 из-за отсутствия топлива стоят 11 тепловых энергоблоков:
- 6 и 7 энергоблоки Углегорской ТЭС (Центрэнерго);
- 5 и 7 энергоблоки Запорожской ТЭС (ДТЭК Днепроэнерго);
- 5 и 6 блоки Трипольской ТЭС (Центрэнерго);
- 1 и 2 блоки Харьковской ТЭЦ-5;
- 3 и 4 энергоблоки Киевской ТЭЦ-5;
- 2 энергоблок Киевской ТЭЦ-6 (Киевтеплоэнерго).
Еще 10 энергоблоков ушли на аварийный ремонт:
- 7 энергоблок Славянской ТЭС (Донбассэнерго);
- 3 энергоблок ДТЭК Кураховской ТЭС;
- 3,4,5,10 энергоблоки ДТЭК Криворожской ТЭС;
- 1 энергоблок ДТЭК Запорожской ТЭС;
- 2 и 3 блоки ДТЭК Ладыжинской ТЭС;
- 6 энергоблок Добротворской ТЭС (ДТЭК Западэнерго).
По данным Минэнерго, на 14 июля на складах ТЭС находилось 5,4 млн т угля (1,9 млн тонн антрацита и 3,5 млн тонн угля марки "Г"), что на 42,2 тыс. т меньше, чем по плану.
На складах ТЭЦ находилось 180 тыс. т угля (по 90 000 тонн антрацита и угля марки "Г"). Это на 47,4 тыс. т больше, чем планировалось.
В пресс-службе ДТЭК Энерго высокую аварийность и дефицит угля на некоторых ТЭС объяснили системным кризисом в отрасли, который вызвал дефицит оборотных средств для подготовки генерации к отопительному сезону:
- исторически низкие цены на "рынке на сутки вперед";
- ручное управление ценообразованием на энергорынке;
- нестабильность и дисбалансы на рынке;
- долги "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка на 13 млрд грн.
Напомним, что в последний раз украинские ТЭС и ТЭЦ массово останавливали свои энергоблоки из-за нехватки топлива в феврале 2021 года, когда из-за низких запасов угля и дефицита электроэнергии Украина обеспечивала свое энергопотребление за счет импорта из России и Беларуси.
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