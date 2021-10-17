Украине хватит запасов газа для прохождения отопительного сезона по "по нормальным ценам". Об этом в эфире одного из телеканалов заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Хочу всех успокоить. Считаю, много важных предметных, а самое важное, своевременных действий сделало правительство, сделала власть. На сегодняшний день достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам по сравнению с европейскими ценами. Понимаете, мы же все видим, что цена сейчас уже две тысячи долларов. То есть цена на рынке, если бы власти не вмешались, была бы для людей как минимум 50 гривен, а так для людей от НАК "Нафтогаз" около 8 гривен.

Глава государства сообщил, что отопительный сезон находится в зоне ответственности как центральной, так и местной власти.

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Потому мы подписали меморандум, в котором есть две главные вещи. НАК "Нафтогаз" и центральная власть гарантируют две вещи: конкретную стабильную цену и стабильный объем.

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что цена газа для населения повышаться не будет. Она зафиксирована годовым контрактом с "Нафтогазом" до 1 мая 2022 года и составляет 7,96 грн за. Чтобы не росли тарифы на теплоснабжение и водоснабжение, "Нафтогаз" предложил предприятиям теплокоммунэнерго цену в 7,44 грн.

Как сообщали "Подробности", в украинских хранилищах находится 19 млрд кубометров голубого топлива, которое успели закупить до повышения цен в Европе. Несмотря на то, что 10-15% из этих объемов принадлежит иностранным компаниям, газа должно хватить на отопительный сезон, уверен глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.