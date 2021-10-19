Во Львове из-за COVID-19 медикам за неделю пришлось ампутировать нижние конечности троим пациентам. Из-за осложнений коронавируса у людей появились симптомы тромбоза. Об этом сообщили на Facebook-странице 8-й городской клинической больницы Львова.

Вирус становится агрессивнее. И это не очередная "страшилка". Тромбозы, как осложнение участились, только за эту неделю нашим хирургам пришлось трижды ампутировать конечности, чтобы спасти жизни пациентов. Все они попали в наше COVID-отделение из-за тяжелого течения болезни. Впоследствии добавились симптомы тромбоза.

Онемение и почернение пальцев - главный симптом тромбоза конечностей

Медики 8-й больницы Львова сообщили, что с начала пандемии всего 15 раз сталкивались с такими осложнениями коронавируса. И три из них пришлись на прошлую неделю.

В зоне риска те, кто болеет диабетом, атеросклерозом, а также пациенты с лишним весом или те, кто курят. Почему так происходит? COVID-19 вызывает тромбирование мелких и крупных сосудов в разных участках тела. Чаще всего страдают легкие, ведь вирус вызывает агрегацию мелких клеток крови, которые приводят к микротромбам.

Доктора предупреждают, что после легких чаще всего тромбы образуются в кишечнике и нижних конечностях. Коварство COVID-19 и в том, что тромбоз как осложнение, случается не только в разгаре болезни, но и после полного выздоровления. Поэтому, важно, после выписки из больницы, пациент был на постоянном контроле у ​​семейных терапевтов.

Напомним, что в конце мая 2020 года французские кардиологи обнаружили, что у пациентов с тяжелой формой COVID-19 болезнь сопровождалась повышенным риском венозного тромбоза. Они выяснили, что тяжелое течение инфекции сопровождается ростом концентрации D-димера - белка, который образуется при распаде фибрина - главного "стройматериала" тромбов.

Как сообщали "Подробности", в Украине за минувшие сутки, 18 октября, подтвердили 15 579 новых заражений COVID, 538 пациентов скончались. Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировано в Одесской и Харьковской областях.