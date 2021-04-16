Инсульты случаются примерно у 2% пациентов с тяжелыми формами COVID-19. То есть эта разновидность осложнений коронавируса достаточно редка. К такому выводу пришли нейрофизиологи из Квинслендского университета (Австралия). Результаты своего исследования они представили на ежегодной конференции Американской академии неврологии.

Инсульты считаются одним из осложнений при COVID-19. Причем некоторые коллеги сообщали, что инфекция увеличивает вероятность их возникновения. Наши наблюдения показывают, что это не так даже для самых тяжелых форм болезни. Инсульты не увеличивают вероятность гибели пациентов.

После заражения коронавирусом у пациента может нарушаться работа иммунитета, что может приводить к массовым воспалениям, формированию тромбов и другим проблемам с работой сердца и сосудов. Все это, кроме COVID-19, угрожает жизни пациента.

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В конце мая 2020 года французские кардиологи обнаружили, что у пациентов с тяжелой формой COVID-19 болезнь сопровождалась повышенным риском венозного тромбоза. Они выяснили, что тяжелое течение инфекции сопровождается ростом концентрации D-димера - белка, который образуется при распаде фибрина - главного "стройматериала" тромбов.

Из-за этого стало распространяться мнение, что тяжелая форма коронавируса должна увеличивать вероятность инсульта, причем даже у молодых людей.

Австралийские ученые проверили, так ли это на самом деле. Они проанализировали, как часто случались инсульты среди жителей 52 стран мира, которые попадали в реанимационное отделение с тяжелой формой COVID-19.

Исследователи изучили истории болезней более 2,6 тыс. пациентов, которые заразились между январем и декабрем 2020 года. Лишь 2% из них (59 человек) за время госпитализации пережила инсульт. Причем лишь у трети из них причиной инсульта были тромбы и сгустки крови.

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Также ученые обнаружили, что инсульты стали главной причиной гибели лишь 15% пациентов с COVID-19. Большинство больных умерли по другим причинам, в том числе из-за полиорганной недостаточности. Все это свидетельствует, что инсульты не такое уж частое последствие тяжелых форм COVID-19.

Напомним, что за минувшие сутки, 15 апреля, в Украине зафиксировали 17 479 новых случаев заражения коронавирусом, 438 человек умерли.