С понедельника, 18 октября, во Львове усилили карантин. В школах стартовали каникулы, они продляться 2 недели.

Образование

Школьники ушли на каникулы до 1 ноября. Также на каникулах до 1 ноября все музыкальные школы города, а вот народные дома, кружки и секции не работают.

Торговля

Промышленные, продовольственные рынки и магазины, ТРЦ, парикмахерские и салоны красоты могут работать только при условии, что работники вакцинированы или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Количество посетителей ограничено - не более 50% заполнения торговых площадей.

Мероприятия

Массовые мероприятия разрешено проводить только при условии, что организаторы и участники имеют COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест (срок действия - 72 часа). То же касается и работы кинотеатров, театров, музеев. Дополнительное условие - количество посетителей не более 50% от общего количества мест.

Библиотеки работают только на выдачу книг.

Кафе и рестораны

Кафе и рестораны могут работать максимум до 23:00 и при условии 100% вакцинации работников.

и при условии работников. Альтернативой вакцинации может быть ПЦР-тест.

Заполненность заведений - не более 50%, а за одним столиком может быть максимум 4 человека.

При этом, ограничения могут быть усилены. Так, если ситуация с коронавирусом в городе не стабилизируется, то с 1 ноября заведения общественного питания смогут посещать только вакцинированные или с имеющимся ПЦР-тестом.

Отели и спортзалы

Условием работы спортзалов является вакцинация всех сотрудников, от посетителей также требуется прививка или отрицательный ПЦР-тест. Заполненность залов - не более 50%.

Что касается гостиниц и хостелов, они могут работать только при условии 100-й вакцинации работников или при наличии у них отрицательного ПЦР-теста.

Отметим, в Киеве уровень заболеваемости коронавирусом достигнет пикового значения в конце октября - начале ноября. Столица перейдет из "желтой" в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности.

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