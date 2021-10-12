Майже двісті маршрутних таксі припинять курсувати Києвом [ Редактировать ]
У столиці майже 200 приватних автобусів завтра - не вийдуть на свої маршрути. Міська влада розірвала угоди на 21 автобусному маршруті, де курсували машини з підробленими документами. Таке рішення ухвалили за результатами перевірки.
Щоправда, у КМДА запевняють - пасажири не постраждають. Нестачу маршруток компенсують завдяки громадському транспорту та іншим приватним перевізникам.
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Відтепер усе під контролем інспекторів Комунальної служби. Разом з ними вирушили на перевірку наші кореспонденти.
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