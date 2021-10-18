В столице сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями прокуратуры проверяют Шулявский мост на качество выполненных работ. Об этом сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.

Также будет сделана фиксация нарушений во время проектирования либо же строительства, что привело к разрушению конструкционных опор (осветительных столбов) в декабре 2020 года. Тогда в результате инцидента была создана угроза гибели людей, а также были повреждены транспортные средства.

Отмечается, что строительство осуществлено с несоответствием проектно-технической документации и нарушением нормативно-правовых актов. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Ранее мы писали, что в Киеве на Шулявском мосту упали три электроопоры. В результате инцидента повреждено девять автомобилей, а движение в этой части столицы было парализовано на несколько часов, на новый мост подрядчик дал гарантию 50 лет.

Кроме того, Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как строят Подольско-Воскресенский мост через Днепр. Этой переправой планируют запустить метро на Троещину, градоначальник проинспектировал работы в районе Русановских садов на левом берегу.

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