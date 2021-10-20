В столице Сирии Дамаске произошел террористический акт, направленный против автобуса, где ехали военные. В результате происшествия погибли более 10 человек. Об этом сообщает телеканал Euronews.

Детонация произошла в момент, когда транспортное средство с военнослужащими проезжало вдоль набережной реки Барада. Теракт унес жизни 14 человек, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

Отмечается, что среди мирных жителей пострадавших или погибших нет. Пока не было найдено и взрывное устройство, с помощью которого и был уничтожен автобус.

Читайте также, в северной сирийской провинции Идлиб беспилотный летательный аппарат обстрелял оружейный склад боевиков. В результате атаки погибли 3 человека, еще 6 получили ранения, очевидцы не исключают, что число пострадавших может продолжать расти.

Кроме того, на севере Афганистана, в городе Кундуз, произошел взрыв в шиитской мечети Сеид-Абад. На данный момент информация о количестве жертв от разных источников существенно разнится, взрыв прогремел при большом стечении людей на пятничную молитву.

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