В Афганистане в провинции Тахар случился взрыв, в результате которого погибли 9 детей. Об этом сообщает Анадола.

Как сообщили афганские силы безопасности, инцидент произошел в районе Дакар на северо-востоке Афганистана. Неустановленное взрывное устройство, заложенное на обочине дороги, сработало в тот момент, когда рядом проходила группа школьников.

В результате взрыва 9 детей погибли, еще один ребенок получил ранения. Местные власти считают, что взрывное устройство было заложено боевиками радикального движения "Талибан". Однако ответственность за теракт не взяла на себя ни одна террористическая группа.

Ранее сообщалось, что на российском танкере прогремел взрыв, а также под Киевом из-за взрыва рухнул жилой дом.