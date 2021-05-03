В северной сирийской провинции Идлиб беспилотный летательный аппарат обстрелял оружейный склад боевиков. В результате атаки погибли 3 человека, еще 6 получили ранения.

Очевидцы не исключают, что число пострадавших может продолжать расти. Место, где произошел взрыв является лагерем Эль-Фарусия.

Отмечается, что атака случилась в лагере для беженцев, в котором и находился склад боеприпасов. Там же было налажено производство самодельных боеприпасов и взрывных устройств.

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Кроме того, в 2021 году Украина закупит пять беспилотников Bayraktar. ударные беспилотники Bayraktar стоят на вооружении вооруженных сил Турции с 2009 года, также страна занимается экспортом техники другим государствам.

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