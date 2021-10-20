В Украине приняли решение увеличить экспорт пшеницы в 2020/2021 маркетинговом году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики. В Украине подписали соглашение с участниками зернового рынка.

Таким образом, экспорт зерновой культуры увеличится до 25,3 миллионов тонн против 17,5 миллионов тонн в прошлом маркетинговом году. Подобные меморандумы были подписаны начиная с 2011 года, они будут направленны на обеспечение продовольственной безопасности для избежания экспортных ограничений.

Отмечается, что экспорт пшеницы в нынешнем сезоне составил 10,05 тонн, при этом для внутреннего рынка страны, а а также нужд перерабатывающей отрасли ежегодно требуется 3,5 миллионов тонн пшеницы. Таким образом, согласно предварительным оценкам, урожай пшеницы в этом маркетинговом году вырос на 29,3%.

Читайте также, в Украине ожидается рекордный урожай зерновых. По состоянию на конец июля аграрии уже намолотили более 24 млн тонн зерновых, Оценка производства зерновых и зернобобовых культур в Украине повышена до 75,6 млн тонн, что на 2% больше, чем прогнозировалось.

Кроме того, в Эгейском море утонуло судно с украинской пшеницей. Sea Bird шел из Украины в Тунис с 7 тысяч тонн пшеницы, к месту аварии прибыли два сторожевых катера Береговой охраны, пять находившихся поблизости судов и вертолет ВМС Греции.

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