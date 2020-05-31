Объем производства пшеницы в мире в 2020 году ожидается на уровне 762,6 млн тонн, что сравнимо с показателям 2019 года (763,3 млн тонн), и может стать вторым в истории рекордным показателем. Об этом говорится в сводке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), передает "Фокус".

Но не стоит забывать о прогнозах Национального научного центра Институт аграрной экономики, где заявили, что в 2020 году урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине может упасть более чем на 10% и составит около 67,5 млн тонн (-7,7 млн тонн). В том числе озимой пшеницы будет произведено 24,2 млн тонн (-12,5%), а яровой – 696,8 тыс.тонн (+ 5,3%).

По данным ООН(ФАО) в 2020г в Европейском союзе, Северной Африке, Украине и Соединенных Штатах Америки прогнозируется более низкий урожай, однако сокращение в этих странах и регионах будет компенсировано ростом производства в Австралии и Казахстане, а также в Российской Федерации и ряде азиатских стран, прежде всего в Индии.

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Но объем потребления пшеницы в мире в сезоне 2020–2021 годов, вероятно и сохранится на уровне около 759,4 млн тонн: рост потребления в пищевых целях превысит сокращение потребления в кормовых и промышленных целях, прежде всего в Европейском союзе, США и Канаде, где пандемия COVID-19 привела к тяжелым экономическим последствиям и сокращению спроса.

Объем торговли пшеницей в сезоне 2020–2021 годов может составить 176,3 млн тонн, как и в близящемся к завершению текущем сезоне 2019–2020 годов (с июля по июнь).

В большинстве стран объем импорта в сезоне 2020–2021 годов сохранится на уровнях, близким к показателям сезона 2019–2020 годов, однако ряд североафриканских стран могут увеличить закупки пшеницы в связи с падением собственного производства, при этом в Турции ожидается снижение импорта вследствие благоприятных видов на урожай.

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Что касается экспорта, в ФАО прогнозируют - увеличение поставок из Австралии и Канады позволит с компенсировать вероятное снижение экспорта из Украины и Европейского союза, связанное со снижением объемов производства.

В то же время в Минэкономики ожидают снижение урожая зерновых на 20%. Согласно прогнозу министерства из-за засухи и финансового кризиса, вызванного эпидемией COVID-19, аграрии соберут только 60 млн тонн зерновых та зернобобових культур.

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Если при снижении объемов производства Украина сократит и экспортные поставки, то она потеряет пропорционально в валютной выручке.

Согласно данным ФАО, сейчас экспортные цены на украинскую пшеницу примерно такие же, как и год назад – около 225 долларов за тонну.

Напомним, ранее мы писали , что Украина в этом году соберет низкий урожай ранних фруктов. Аномальная погода усугубила ситуацию с урожаем.