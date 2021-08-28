Грузовое судно Sea Bird под флагом Того затонуло в субботу, 28 августа, в Эгейском море. Об этом сообщает Maritime Bulletin со ссылкой на операционный штаб Береговой охраны Греции.

Сухогруз налетел на скалистый островок Каравиа в юго-западной части Эгейского моря к востоку от полуострова Пелопоннес. Экипаж (16 человек) сообщил об аварии, а также о том, что судно начало тонуть.

Sea Bird шел из Украины в Тунис с 7 тыс. тонн пшеницы. К месту аварии прибыли два сторожевых катера Береговой охраны, пять находившихся поблизости судов и вертолет ВМС Греции. Все 16 членов экипажа (все граждане Сирии) были спасены двумя прибывшими судами. Моряков доставили в городок Монемвасия на полуострове Пелопоннес.

Греческие власти проверяют, нет ли утечки горючего в море.

Грузовое судно Sea Bird построено в 1985 году, флаг Того, менеджер GMZ SHIP MANAGEMENT CO SA, Ливан (EQUASIS). Каравиа - один из четырех островков моря Миртос (Фальконера, Велопула Ананес).

Напомним, что в середине августа в Турции арестовали судно с украинским экипажем.