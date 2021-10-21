Под Киевом пассажирский автобус попал в страшную аварию [ Редактировать ]
Недалеко от города Обухов, который находится в Киевской области, произошло ДТП, в ходе которого столкнулся пассажирский автобус и грузовик. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.
В результате аварии, которая произошла в 15:00, автобус перевернулся на бок. Также есть информация о пострадавших.
Отмечается, что правоохранители устанавливают все обстоятельства страшного ДТП. Также возможно затруднение движения в направлении Кагарлыка.
Читайте также, на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" перевернулся пассажирский автобус. В результате аварии пострадали 11 человек, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая выясняет обстоятельства и причины ДТП.
Кроме того, в Польше произошло ДТП, в которое попал микроавтобус с восемью украинцами, четверо из них госпитализированы. По информации полицейских, работавших на месте аварии, опасности для их жизни нет, Полиция выясняет все обстоятельства аварии.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
На трассе Киев-Чоп в Киевской области произошло ДТП
Инцидент произошел около полудня
Среди пострадавших есть несовершеннолетние
Авария произошла на автодороге Н-02 Львов-Тернополь около села Митулин Золочевской ОТГ. Водитель Volkswagen Caddy не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в военный грузовик "Урал 4320", которым управлял 41-летний военнослужащий ВСУ
Вблизи поселка Любашевка около 05:00 произошло столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей