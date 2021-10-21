Недалеко от города Обухов, который находится в Киевской области, произошло ДТП, в ходе которого столкнулся пассажирский автобус и грузовик. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

В результате аварии, которая произошла в 15:00, автобус перевернулся на бок. Также есть информация о пострадавших.

Отмечается, что правоохранители устанавливают все обстоятельства страшного ДТП. Также возможно затруднение движения в направлении Кагарлыка.

Читайте также, на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" перевернулся пассажирский автобус. В результате аварии пострадали 11 человек, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая выясняет обстоятельства и причины ДТП.

Кроме того, в Польше произошло ДТП, в которое попал микроавтобус с восемью украинцами, четверо из них госпитализированы. По информации полицейских, работавших на месте аварии, опасности для их жизни нет, Полиция выясняет все обстоятельства аварии.

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