Во Львовской области во время движения к горе Высокий Верх случилось перекидывание туристического автобуса с пассажирами внутри. В результате инцидента есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Происшествие случилось недалеко от населенного пункта Волосянка, который находится в Стрыйском районе. Вследствие аварии 5 человек получили травмы различной степени тяжести, всего же в транспорте находились 7 пассажиров.

29 сентября вблизи с. Волосянка Стрыйского района на туристическом марше горы Высокий Верх, водитель автомобиля, который перевозил туристов (7 человек), допустил опрокидывание в результате чего травмированы 5 человек.

Отмечается, что в настоящее время все пострадавшие госпитализированы в медучреждения, а причины аварии устанавливают правоохранители.

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Кроме того, в Киеве произошло ДТП с автобусом сообщением "Кишинев-Москва", пострадали 18 человек. Автобус прошел в сантиметрах от бензовоза, который как раз стоял возле АЗС, на месте работали много врачей скорой, ГСЧС и правоохранители.