Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше [ Редактировать ]
В Польше произошло ДТП, в которое попал микроавтобус с восьмью украинцами, четверо из них госпитализированы. Об этом сообщает пресс-секретарь отдела полиции в городе Ополе Агнешку Нерыхлый.
ДТП произошло сегодня, 14 октября, в 7:15 на автомагистрали А4 в населенном пункте Магнушовице Опольского воеводства. Микроавтобус въехал в грузовик с прицепом, который двигался впереди.
После ДТП четырех пассажиров микроавтобуса отвезли в больницы для проведения расширенной диагностики. По информации полицейских, работавших на месте аварии, опасности для их жизни нет.
Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.
Напомним, в начале октября в Польше погиб 23-летний украинский заробитчанин. Парень рисовал разметку на скоростной дороге S17 между Люблином и Варшавой, когда его сбил грузовик.
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