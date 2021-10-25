Руководство Государства Израиль объявило тендеры на постройку почти 1300 домов на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает новостное агенство Reuters.

Таким образом, предполагается, что возведение домов произойдет в поселениях на территории этнических земель, принадлежащих палестинцам. В настоящее время Министерство иностранных дел Палестины заявило о возможных катастрофических последствиях такого решения.

Отмечается, что на следующей неделе комитет правительства Израиля по планированию обсудит предложения по строительству еще примерно 3 тысяч новых единиц жилья на Западном берегу. При этом Государственный департамент США высказались, что планы Израиля могут усилить напряженность во время достижения мирных соглашений.

Читайте также, в Иерусалиме в районе Храмовой горы произошли столкновения между израильскими силовиками и палестинцами. Правоохранители разогнали агрессивную толпу резиновыми пулями и светошумовыми гранатами, столкновения продлились около часа.

Кроме того, перемирие между Израилем и Палестиной возможно. Как сообщает издание The Wall Street Journal, в переговорах египетских посредников с лидерами ХАМАСа есть прогресс, к эскалации привели столкновения между израильскими правоохранителями и палестинцами.

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