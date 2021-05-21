Начиная с 2:00 21 мая между Израилем и ХАМАС вступил в силу режим прекращения огня. В Министерстве иностранных дел Украины отреагировала на договоренность о перемирии между Израилем и террористической группировкой ХАМАС. Соответствующее заявление обнародовал МИД Украины в своем Twitter.

Власти страны надеется, что удастся достичь мира на Ближнем Востоке.

Украинские дипломаты отметили усилия международных посредников в процессе установления перемирия.

Приветствуем новость о прекращении огня, что должно положить конец эскалации в Израиле и Газе. Высоко ценим усилия международных посредников, которые способствовали достижению этого важного прогресса. Украина надеется на установление длительного мира на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что Израиль сравнял с землей 11-этажный медиа-центр в секторе Газа.

Напомним, что 120 украинцев хотят эвакуироваться из сектора Газа.

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