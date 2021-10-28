Под Харьковом вспыхнула АЗС (фото) [ Редактировать ]
В четверг, 28 октября, в 04:31 на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" вблизи с. Рай-Еленовка Холодногорского района на АЗС произошла разгерметизация подземной емкости с газом (объем 18 м куб.).
В результате произошел взрыв с последующим возгоранием и распространением пожара на два грузовых автомобиля.
К тушению привлечены 40 человек и 9 единиц техники. В 05:48 пожар локализован на площади 250 кв. м.
Жертв и пострадавших нет. Угрозы распространения на другие объекты АЗС в настоящее время нет.
Читайте также, во Львове произошел пожар в металлическом вагончике, в результате инцидента погибли три человека. Городские власти ввели чрезвычайную ситуацию местного уровня, в настоящее время причина пожара устанавливается.
Кроме того, в Днепропетровской области горел жилой многоквартирный дом. Огонь уничтожил мебель, пожитки людей и внутреннюю облицовку стен, площадь пожара составила 20 кв. м, дым заполнил общий коридор и третий этаж здания, люди не могли самостоятельно выбраться из своих квартир.
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