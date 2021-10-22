В населенном пункте Красное, который находится в Харьковской области на территории частного дома произошел пожар. В результате возгорания есть погибшие. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно данным ГСЧС, пожар возник в одноэтажном строении ночью. Вследствие трагедии в огне погибли 3 человека. Спасателям, прибывшим на место, удалось ликвидировать возгорание в течение нескольких часов.

Отмечается, что огонь занял площадь 80 квадратных метров. К тушению привлекалось 10 человек и 2 единицы техники ГСЧС, при этом в настоящее время причины страшного события устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

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Кроме того, в Днепропетровской области горел жилой многоквартирный дом. Огонь уничтожил мебель, пожитки людей и внутреннюю облицовку стен, площадь пожара составила 20 кв. м, дым заполнил общий коридор и третий этаж здания, люди не могли самостоятельно выбраться из своих квартир.