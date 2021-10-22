Под Харьковом страшный пожар унес жизни людей [ Редактировать ]
В населенном пункте Красное, который находится в Харьковской области на территории частного дома произошел пожар. В результате возгорания есть погибшие. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Согласно данным ГСЧС, пожар возник в одноэтажном строении ночью. Вследствие трагедии в огне погибли 3 человека. Спасателям, прибывшим на место, удалось ликвидировать возгорание в течение нескольких часов.
Отмечается, что огонь занял площадь 80 квадратных метров. К тушению привлекалось 10 человек и 2 единицы техники ГСЧС, при этом в настоящее время причины страшного события устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
Читайте также, во Львове произошел пожар в металлическом вагончике, в результате инцидента погибли три человека. Городские власти ввели чрезвычайную ситуацию местного уровня, в настоящее время причина пожара устанавливается.
Кроме того, в Днепропетровской области горел жилой многоквартирный дом. Огонь уничтожил мебель, пожитки людей и внутреннюю облицовку стен, площадь пожара составила 20 кв. м, дым заполнил общий коридор и третий этаж здания, люди не могли самостоятельно выбраться из своих квартир.
по теме
В Харьковской области во время пожара в частном доме погибли мать и сын. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность при курении
Вследствие происшествия жертв и пострадавших, к счастью, нет
Спасатели получили тревожное сообщение то прохожего
На место происшествия оперативно выдвинулись пожарные расчеты
Известный ученый Юрий Мильман и его жена погибли из-за короткого замыкания проводки обогревателя, которым пенсионеры пытались обогреть свою квартиру