Во Львове из-за пожара в вагончике погибли три человека [ Редактировать ]
Во Львове произошел пожар в металлическом вагончике, в результате инцидента погибли три человека. Городские власти ввели чрезвычайную ситуацию местного уровня.
Об этом сообщается в Facebook Департамента гражданской защиты Львовской ОГА.
Сообщается, что вчера вечером на улице Городецкой, 371 в металлическом вагончике (кунге) на открытой стоянке для крупногабаритных автомобилей произошел пожар.
"В результате пожара погибли 3 человека (возраст и пол устанавливается). Огнем уничтожено внутреннее убранство металлического вагончика, вещи бытового потребления на площади 8 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Пожар удалось оперативно потушить. Решением Главного управления ГСЧС во Львовской области с сегодняшнего утра в городе обвялена чрезвычайная ситуация местного уровня.
Причина пожара устанавливается.
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