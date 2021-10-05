Под Днепром горел многоквартирный дом: жителей доставали из пылающего здания (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В Днепропетровской области в ночь на вторник, 5 октября, горел жилой многоквартирный дома. Об этом сообщает ГСЧС.
Возгорание произошло около 1:20 в комнате на втором этаже трехэтажного здания на улице Научной в поселке Опытном.
Огонь уничтожил мебель, пожитки людей и внутреннюю облицовку стен. Площадь пожара составила 20 кв. м. Дым заполнил общий коридор и третий этаж здания, люди не могли самостоятельно выбраться из своих квартир.
Спасатели эвакуировали мужчину из горящей комнаты на втором этаже и с помощью спецоборудования спустили со второго и третьего этажа 8 человек, в том числе двоих детей. Еще 10 человек спасатели вывели на свежий воздух.
Пожар ликвидировали бойцы ГСЧС в два часа ночи. В результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работали 16 пожарных и 4 единицы спецтехники.
Напомним, что в пятницу, 1 октября в Мукачево горело заброшенное здание бывшего завода "Мукачевприбор". Площадь возгорания составила 1200 кв. м.
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