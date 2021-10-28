Во Львове в период ужесточения карантинных ограничений общественный транспорт будет работать в обычном режиме, однако с ограничениями. Об этом сообщил глава Львовского городского совета Андрей Садовой.

По его словам, в транспорте, функционирующем в городе, пассажиры обязательно должны носить защитные маски, а также его загруженность не будет превышать 50%.

Мы говорим о транспорте, который функционирует в городе Львове - это обязательный масочный режим, загруженность транспорта 50%, вакцинация водителей.

Отмечается, что льготные категории граждан смогут пользоваться городским транспортом с 11:00 до 16:00, за исключением участников боевых действий. Известно, что в случае ухудшения эпидемической ситуации, ограничения в транспорте усилят.

Читайте также, С субботы, 30 октября, Львов переходит в "красную" зону. В городе ужесточают ограничения. В магазинах первой необходимости и аптеках будут установлены температурные скрининги, заведения общепита смогут продолжить работу, только в случае 100% вакцинации всех сотрудников.

Кроме того, в четверг, 28 октября, Госкомиссия ТЭБ и ЧС решила перевести Киев в "красную" зону карантина. Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей вакцинированы от коронавируса.

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