С субботы, 30 октября, Львов переходит в "красную" зону. В городе ужесточают ограничения. Об этом сказал мэр Львова Андрей Садовой.

Львов переходит в совершенно иной ритм жизни. Прекращают работу учреждения культуры, не будет массовых мероприятий, то есть концертов, это все запрещено.

По словам мэра, в магазинах первой необходимости и аптеках будут установлены температурные скрининги. Заведения общепита смогут продолжить работу, только в случае 100% вакцинации всех сотрудников.

Плюс, посетители, которые заходят должны быть либо вакцинированы, либо должны показать отрицательный ПЦР-тест. Если есть нарушения - автоматически заведение закрывают.

Начиная с понедельника, старшие и младшие классы идут на дистанционное обучение, а садики - продолжают работу.

Кроме того, остановить распространение коронавируса можно только двумя способами - вакцинация и карантин. Уровень заболеваемости инфекцией в Украине продолжает расти и список областей в "красной" зоне может увеличиться.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.