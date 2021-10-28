В четверг, 28 октября, Госкомиссия ТЭБ и ЧС решила перевести Киев в "красную" зону карантина. Об этом сообщает министр Кабмина Олег Немчинов.

Локдаун в столице начнет действовать в полночь 1 ноября.

По результатам заседания Госкомиссия решила установить с 00 часов 00 минут 01 ноября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории города Киева.

В "красной" зоне карантина запрещается:

работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, фитнес-центров, спортзалов и бассейнов,

проведение массовых мероприятий.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей вакцинированы от коронавируса.

Ранее мы писали о том, что в столице усилили карантинные ограничения. Кроме того, также украинцев предупреждают о том, что остановить распространение коронавируса можно только двумя способами - вакцинация и карантин. Уровень заболеваемости инфекцией в Украине продолжает расти и список областей в "красной" зоне может увеличиться.

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