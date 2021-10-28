Киев в "красной" зоне: какие ограничения введут с 1 ноября [ Редактировать ]
В четверг, 28 октября, Госкомиссия ТЭБ и ЧС решила перевести Киев в "красную" зону карантина. Об этом сообщает министр Кабмина Олег Немчинов.
Локдаун в столице начнет действовать в полночь 1 ноября.
По результатам заседания Госкомиссия решила установить с 00 часов 00 минут 01 ноября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории города Киева.
В "красной" зоне карантина запрещается:
- работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, фитнес-центров, спортзалов и бассейнов,
- проведение массовых мероприятий.
Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей вакцинированы от коронавируса.
Ранее мы писали о том, что в столице усилили карантинные ограничения. Кроме того, также украинцев предупреждают о том, что остановить распространение коронавируса можно только двумя способами - вакцинация и карантин. Уровень заболеваемости инфекцией в Украине продолжает расти и список областей в "красной" зоне может увеличиться.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В пятницу, 22 октября, мэр Киева Виталий Кличко сделал важное заявление о карантине в столице
Днями столиця "почервоніє"! І рішення про зміну кольору - ухвалять уже завтра. Про це заявив мер Віталій Кличко. А все тому, що Київ - б'є ковідні рекорди.
Решение об этом принимает Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС
С субботы, 30 октября, Львов переходит в "красную" зону
В четверг, 28 октября, мэр Киева Виталий Кличко в ходе брифинга заявил о том, что в столице ужесточают карантинные ограничения