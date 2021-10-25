С понедельника, 25 октября, в Запорожской области, в Энергодаре, в связи с карантином полностью остановили работу общественного транспорта. Об этом сообщается на сайте городского совета Энергодара.

Такие ограничения продлятся на период "красной" зоны адаптивного карантина.

Сообщается, что городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести на местном уровне решение региональной комиссии об остановке автомобильных и железнодорожных пассажирских перевозок.

Согласно решению городской комиссии, начиная с 25 октября, на период действия "красного" уровня эпидемической опасности пассажирские перевозки по городу будут запрещены.

Предприятиям Энергодара, которые используют автобусы для развозки сотрудников, рекомендуется разработать графики и маршруты таким образом, чтобы минимизировать контакт работников с другими горожанами.

Также управлению коммунальной собственности совместно с перевозчиками поручили принять меры по вакцинации водителей маршрутных автобусов. Кроме того, будет проработан вопрос о возможности введения дополнительных ограничений после выхода из "красной зоны" и восстановления перевозок.

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Кроме того, уже в ближайшее время Киев может перейти в "красную зону" карантина. После перевода столицы в эту зону в городе будут введены дополнительные ограничения, 22 октября состоялось заседание городской комиссии ТЭБ и ЧС, в настоящее время готовится протокол о принятых ограничениях.

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