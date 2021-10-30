Экс-сотрудник Службы безопасности Украины самостоятельно пришел к правоохранителям и признался в убийстве человека. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Жертвой оказался мужчина, который пытался завербовать бывшего сотрудника спецслужбы для совершения террористических актов в Киеве. Он получил 47 ножевых ранений. "Переговоры" проходили в одной из гостиниц столицы, при этом после отказа совершать ужасные преступления "вербовщик" попытался ликвидировать оппонента.

Отмечается, что в результате потасовки нападавший был убит ударами ножа, после совершенного экс-сотрудник СБУ отправился с признанием к своим бывшим коллегам, однако те не восприняли его слова серьезно и тот отправился в ГБР. Мужчина 1973 года рождения был задержан, в настоящее время ему грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Читайте также, в Одессе 22-летний мужчина забрался на забор одного из райотделов полиции на проспекте Шевченко и с криками и угрозами забрасывал камнями автомобили правоохранителей, стоявшие во дворе. Когда правоохранители попытались задержать неадеквата, он атаковал одного из них.

Кроме того, в городе Смела Черкасской области мужчина пытался покончить с собой на улице и напал с ножом на полицейского, который хотел ему помочь. Правоохранитель в свой выходной день увидел, как мужчина достал кухонный нож посреди улицы и вонзил себе в живот.

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