В городе Кропивницкий 13-летний мальчик-подросток упал с 7 этажа недостроенного здания. Об этом сообщает один из украинских телеканалов.

Группа детей играла в опасном месте и внезапно один из них оступился и полетел вниз с высоты. Через несколько часов травмированного ребенка, лежащего на земле, обнаружила мать.

Отмечается, что друзья подростка, испугавшись, разбежались. В настоящее время ребенок находится в тяжелом состоянии в медучреждении. Врачи диагностировали у него травмы головы и грудной клетки. Сейчас маленький пациент пришел в себя, однако не реагирует на вопросы, прогнозов медики пока не дают.

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Кроме того, в городе Энергодар, который находится в Запорожской области, годовалый ребенок выпал с 5 этажа и выжил. Ребенка доставили в медучреждение с диагнозом "политравма", правоохраниели решают вопрос об административной ответственности.

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