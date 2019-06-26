В Киевской области в поселке Бровары случился жуткий инцидент. 17-летний любитель экстрима решил залезть на третий этаж недостроенного спорткомплекса и сорвался с высоты. О событии сообщают местные СМИ.

По предварительной информации, подросток вместе с другом гулял в центрально парке. Юноша решил развлечься и забраться на территорию недостроя.

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Отмечается, что мальчик не удержался и свалился вниз. Сотрудники "скорой" экстренно госпитализировали экстремала. В результате ЧП он получил тяжелые травмы: многочисленные переломы ребер и пробитые легкие.

Несовершеннолетнего доставили в харьковскую больницу и прооперировали, сейчас его состояние оценивают как стабильное. Полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в США парень расстрелял посетителей бара, а также подросток изрезал молодую маму с коляской.