Пробил легкие: подросток-экстремал свалился с крыши недостроя [ Редактировать ]
В Киевской области в поселке Бровары случился жуткий инцидент. 17-летний любитель экстрима решил залезть на третий этаж недостроенного спорткомплекса и сорвался с высоты. О событии сообщают местные СМИ.
По предварительной информации, подросток вместе с другом гулял в центрально парке. Юноша решил развлечься и забраться на территорию недостроя.
Отмечается, что мальчик не удержался и свалился вниз. Сотрудники "скорой" экстренно госпитализировали экстремала. В результате ЧП он получил тяжелые травмы: многочисленные переломы ребер и пробитые легкие.
Несовершеннолетнего доставили в харьковскую больницу и прооперировали, сейчас его состояние оценивают как стабильное. Полиция выясняет все обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что в США парень расстрелял посетителей бара, а также подросток изрезал молодую маму с коляской.
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