В городе Энергодар, который находится в Запорожской области, годовалый ребенок выпал с 5 этажа и выжил. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.

Мать с ребенком пришли с прогулки и в какой-то момент тот, оставшись без присмотра взрослых, вылез на подоконник и выпал и окна. Ребенка доставили в медучреждение с диагнозом "политравма", а также многочисленными ушибами мягких тканей и, к счастью, выжил.

13 августа вечером 21-летняя мать вместе со своим сыном вернулась с прогулки, потом женщина вышла в другую комнату, в результате чего ребенок остался без присмотра взрослых. В это время мальчик пошел на балкон, залез на подоконник и выпал из окна пятого этажа.

Отмечается, что в настоящее время правоохраниели решают вопрос об административной ответственности для 21-летней матери по факту невыполнения родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей.

Читайте также, в городе Каменское Днепропетровской области 12-летняя девочка выпала из окна первого этажа и умерла. Предварительно известно, что у девочки давно были серьезные проблемы с сердцем и почками. У нее мог случиться сердечный приступ.

Кроме того, в селе Подгайцы Волынской области из окна на втором этаже выпали двое малышей в возрасте два и три года. Пострадавших братьев срочно госпитализировали, один из мальчиков отделался лишь царапинами, а второй получил ушиб селезенки.

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