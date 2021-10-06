В Киеве с 21 этажа многоэтажки выпал 8-летний мальчик. От полученных травм он скончался на месте. Об этом сообщает полиция Киева.

Трагедия произошла днем 5 октября. В 16:20 в полицию сообщили, что ребенок выпал с балкона квартиры многоэтажки на Харьковском шоссе.

Как оказалось, ребенок проживал с родителями в квартире на 21-м этаже.

Полицейские опрашивают родителей погибшего, соседей, свидетелей и очевидцев, чтобы выяснить причины и обстоятельства. Пока квалификация дела еще не установлена, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, что в конце августа в Киеве мужчина сбросил знакомую с балкона седьмого этажа.