В Киеве 8-летний мальчик выпал с 21-го этажа [ Редактировать ]
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В Киеве с 21 этажа многоэтажки выпал 8-летний мальчик. От полученных травм он скончался на месте. Об этом сообщает полиция Киева.
Трагедия произошла днем 5 октября. В 16:20 в полицию сообщили, что ребенок выпал с балкона квартиры многоэтажки на Харьковском шоссе.
Как оказалось, ребенок проживал с родителями в квартире на 21-м этаже.
Полицейские опрашивают родителей погибшего, соседей, свидетелей и очевидцев, чтобы выяснить причины и обстоятельства. Пока квалификация дела еще не установлена, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, что в конце августа в Киеве мужчина сбросил знакомую с балкона седьмого этажа.
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