В городе Луцк женщина изрезала ножом себя и свою маленькую дочь. Об этом сообщает местное издание Вестник & Ко.

Правоохранители получили сообщение о страшном происшествии от мужа женщины. Согласно данным следствия, она пыталась покончить жизнь самоубийством и забрать с собой свою 2-летнюю дочку. Муж с другим ребенком находился в комнате, когда услышал стон в другой комнате и, когда вошел туда, то увидел окровавленных жену и дочь.

Отмечается, что женщина была экстренно госпитализирована в Городскую клиническую больницу с множественными колото-резаными травмами. Ребенок тоже отправился в медучреждение с таким же диагнозом. По факту попытки умышленного убийства сведения зарегистрированы в ЕРДР.

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Кроме того, под Кривым Рогом мужчина нанес ножевые ранения 2-летнему мальчику. В результате ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Злоумышленник после содеянного скрылся, сейчас его разыскивают правоохранители.

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