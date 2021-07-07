Под Кривым Рогом мужчина порезал ножом 2-летнего сына сожительницы [ Редактировать ]
Под Кривым Рогом мужчина нанес ножевые ранения 2-летнему мальчику. В результате ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Злоумышленник после содеянного скрылся, сейчас его разыскивают правоохранители.
Происшествие произошло в Софиевском районе, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
Отмечается, что 28-летний местный житель закрылся в доме своей бывшей сожительницы с двумя ее детьми 2 и 7 лет, и стал угрожать расправой. Женщина вызвала полицию. Тем временем мужчина нанес младшему сыну своей бывшей любимой ножевые ранения в шею и спину, а затем - скрылся с места преступления.
Ребенка экстренно доставили в больницу. На месте происшествия работают правоохранители. Также в полиции сообщили, что принимаются оперативные меры для установления места нахождения и задержания нападающего.
Кроме того, решается вопрос о правовой квалификации преступления.
Ранее сообщалось, что в Германии на прохожих набросился мужчина с ножом, есть пострадавшие.
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