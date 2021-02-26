В одном из сел Полтавской области две школьницы вскрыли себе вены. Несовершеннолетних девушек нашли возле школы. Их жизням сейчас ничего не угрожает. Об этом сообщает полиция Полтавской области.

Девушки - из одной из деревень Шишацкой общины.

Ученицам восьмого класса оказали оперативную медицинскую помощь. В свою очередь, правоохранители устанавливают причины и условия случившегося.

Начальник Миргородского районного отдела полиции Андрей Тюков сказал:

Сейчас полиция изучает причины и условия, побудившие учениц 8-го класса причинение вреда собственному здоровью. По результатам проверки мы будем принимать соответствующие правовые решения.

В полиции в очередной раз обратились к родителям и учителям с призывом больше времени уделять детям и быть толерантными. Правоохранители отметили, что подобные действия подростков зачастую являюся стремлением обратить на себя внимание, изменить отношения, получить помощь, являются протестом против конкретной ситуации и т.п.

Эта ситуация - повод для серьезных размышлений над проблемами родителей и детей, детей и педагогов, а также межличностных отношений в коллективе. Взрослым следует серьезно относиться к чувств, настроений и стремлений детей. Толерантно воспринимать современные тенденции в молодежной общении, уважать право детей на собственное мнение и свободный выбор, поддерживать с детьми постоянную связь, проявлять интерес к их жизни (в частности, к интересам и круга общения).

Ранее сообщалось, что в столичном лицее подросток выпрыгнул из окна. Отмечается, что с сильными травмами головы и ног его срочно госпитализировали в больницу.

Также мы писали о том, что в Киеве девушка выпрыгнула с 16 этажа. От полученных травм она погибла на месте происшествия. Предсмертной записки при девушке не нашли, мотивы ее поступка выясняются.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.