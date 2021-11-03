В городе Херсон приняли решение привлечь бойцов Национальной гвардии для охраны больницы для инфицированных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба военной части №3056 Нацгвардии.

Гвардейцы будут работать на месте круглосуточно в несколько смен. При этом до сегодняшнего дня медучреждение находилось под охраной бойцов батальона "Херсон".

Путем несения службы в три смены, круглосуточно, гвардейцы будут следить за соблюдением изоляционно-ограничительных мероприятий. До сегодняшнего дня больницу охраняли бойцы батальона "Херсон".

Отмечается, что бойцов обеспечили средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими веществами для безопасной работы в условиях пандемии.

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Кроме того, в Одессе в больницах критическая ситуация. Кислорода для пациентов до сегодняшнего вечера может не хватить, сегодня в инфекционной больнице города было менее 4 тонн кислорода, при этом вчера лишь в одном медучреждении было израсходовано 1,3 тонны.

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