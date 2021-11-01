В Одессе в больницах критическая ситуация. Кислорода для пациентов до сегодняшнего вечера может не хватить. Об этом стало известно в ходе онлайн-заседания оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Одесского горсовета.

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Как рассказал директор департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян, утром 2 тонны кислорода завезли в городскую инфекционную больницу, также доставка ожидается в еще три медучреждения. Однако его хватит ненадолго.

Каждый день потребности в кислороде растут.

По его словам, сегодня в инфекционной больнице города было менее 4 тонн кислорода. При этом вчера лишь в одном медучреждении было израсходовано 1,3 тонны.

Из-за нехватки кислорода из города Курахово в Одессу выехала машина, которая привезет в больницы 18 тонн. Однако, есть проблема - машина прибудет в город не раньше, чем через 12 часов, а кислород уже нужен.

Департамент здравоохранения ожидает решения области, чтобы городу дали хотя бы 2 тонны с припортового завода.

Без него нам до вечера не хватит. Мы каждый день "управляем" кислородом в ручном режиме.

Кроме того, во время введения дополнительной дозы вакцины от коронавирусной инфекции можно будет комбинировать препараты на основании стандартных рекомендаций. В настоящее время нет доказательств о безопасности, а также эффективности других сочетаний препаратов.

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