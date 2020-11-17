В Херсоне военнослужащие начали охранять три больницы, где лечат инфицированных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба одной из военных частей.

Под охрану сегодня взяли больницу имени Карабелеша и больницу имени Тропиных. Военнослужащих, которые патрулируют территорию больниц, обеспечивают средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими веществами.

Гвардейцы будут следить за соблюдением изоляционно-ограничительных мер в режиме круглосуточной охраны.

Отмечается, что такое решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Ранее мы писали, что коронавирус "пересек" 70% заполнение украинских больниц. Всего в стране введено в эксплуатацию более 45 тысяч коек.