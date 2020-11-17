ВСУ взяли под охрану коронавирусные больницы в Херсоне [ Редактировать ]
В Херсоне военнослужащие начали охранять три больницы, где лечат инфицированных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба одной из военных частей.
Под охрану сегодня взяли больницу имени Карабелеша и больницу имени Тропиных. Военнослужащих, которые патрулируют территорию больниц, обеспечивают средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими веществами.
Гвардейцы будут следить за соблюдением изоляционно-ограничительных мер в режиме круглосуточной охраны.
Отмечается, что такое решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Ранее мы писали, что коронавирус "пересек" 70% заполнение украинских больниц. Всего в стране введено в эксплуатацию более 45 тысяч коек.
по теме
Больные не получат квалифицированную помощь
Всего заболели более 2 военнослужащих
Всего в структурах инфицированы 18 219 сотрудников
Всего в стране введено в эксплуатацию более 45 тысяч коек
В новосозданое медучреждение доставили первого пациента