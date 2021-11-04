В Днепропетровской области арестовали 11 сотрудников полиции, которые были подозреваемыми по делу о систематическом вымогательстве и получении неправомерной выгоды от водителей. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Согласно данным следствия, правоохранители совместно с начальником одного из отделов полиции занимались преступной деятельностью в течение нескольких месяцев. Они требовали от граждан средства за осуществление различной деятельности.

По данным следствия, полицейские, в том числе исполняющий обязанности начальника одного из отделов, с августа по ноябрь 2021 года систематически получали от граждан деньги за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности, транспортных перевозок смазочно-топливных материалов, металлолома и древесины, а также за непривлечение к административной ответственности лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что были задокументированы 11 фактов вымогательства и получения неправомерной выгоды на сумму в 180 тысяч гривен. В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия, в ходе которых будут доказаны все факты совершения преступлений.

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